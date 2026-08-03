Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
TAKTİK ÇALIŞMALAR ÖN PLANDAYDI
Isınma bölümünün ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayacak.