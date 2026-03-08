Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk golü 11. dakikada Mouandilmadji’den geldi. Sarı-lacivertliler hızlı yanıt verdi; 15. dakikada Guendouzi skoru eşitledi.

23. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mouandilmadji, takımını yeniden öne geçirdi ve bu sezonki 17. golünü kaydetti.

İlk yarı Karadeniz ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe’de Ederson, ilk yarının bitiş düdüğü sonrası hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü ve gelecek maçta cezalı duruma düştü.

89. dakikada Nene skoru 2-2’ye getirdi. 90+5’te Sidiki Cherif’in golüyle Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de 25. maçını oynayan Fenerbahçe namağlup serisini sürdürdü. Puanını 57’ye yükselten sarı-lacivertliler, gelecek hafta Fenerbahçe Karagümrük deplasmanına çıkacak. 32 puanda kalan Samsunspor ise Kayserispor’u ağırlayacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Archie Brown, Levent , Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Cherif, Kerem.

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.

FENERBAHÇE 3 - 2 SAMSUNSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle maça Samsunspor başladı.

SAMSUNSPOR SERBEST VURUŞ KAZANDI

7' Kante'nin, Makoumbu'ya yaptığı faul sonrası Samsunspor serbest vuruş kazandı.

FENERBAHÇE SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

8' Samsunspor’un sol kanattan yaptığı ortada, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ

11' Carlo Holse’nin sol kanattan yaptığı ortada Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE HEMEN KARŞILIK VERDİ

15' Anthony Musaba’nın yerden çıkardığı pasta Matteo Guendouzi, ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi ve attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

SAMSUNSPOR SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI

17' Asensio'nun arka direğe kestiği topta, Samsunspor savunması kafayla topu uzaklaştırdı.

TOP DİREKTE PATLADI!

20' Matteo Guendouzi'nin ceza sahası dışından attığı mükemmel şutta top direkte patladı!

SAMSUNSPOR BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ!

23' Carlo Holse’nin sol kanattan açtığı ortada topu kontrol eden Marius Mouandilmadji, topu ağlara gönderdi. Samsunspor 2-1 öne geçerken sahneye yine aynı ikili çıktı.

TOP DIŞARI ÇIKTI

30' Samsunspor’un kullandığı köşe vuruşunda Marius Mouandilmadji kafayla topa vurdu ancak top dışarı çıktı.

KAFA VURUŞUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

35' Samsunspor’da Tomasson'un açtığı ortada Carlo Holse’nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

MENDES UZAKLARDAN YOKLADI

40' Josafat Mendes’in uzaktan çektiği şutta Ederson Moraes topu kurtardı.

OKAN KOCUK SON ANDA UZANDI

45' Fenerbahçe’de ceza sahası dışında Archie Brown kaleyi yokladı; Okan Kocuk son anda uzanarak golü önledi.

İLK YARI SONA ERDİ: FENERBAHÇE 1 - 2 SAMSUNSPOR

46' Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle 2. yarıya Fenerbahçe başladı.

MERT MÜLDÜR'ÜN KAFA VURUŞUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

49' Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür’ün kafa vuruşu geldi, ancak top üstten dışarı çıktı.

SAVUNMA TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

53' Asensio'nun ortasında Samsunspor savunması devreye girerek topun Archie Brown'a gelmesini önledi.

EDERSON'DAN KURTARIŞ

59' Samsunspor'da Elayis Tavsan'ın kafa vuruşunda Ederson topu kurtardı.

EDERSON'DAN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA!

60' Ntcham’ın sol ayağıyla çektiği sert şutta Ederson mükemmel bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

SAMSUNSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

66' Kornerden seken topa Ntcham’dan yerden sert ve düzgün bir şut geldi; top az farkla dışarıya çıktı.

CHERIF VURDU! OKAN İYİ KAPATTI

68' Sidiki Cherif’in ceza sahası içinde çektiği şutta Okan Kocuk kaleyi iyi kapatarak golü önledi.

TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARI ÇIKTI

70' Fenerbahçe'de Levent Mercan, ceza sahası dışından kaleyi yokladı; top az farkla dışarı çıktı.

KEREM! FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

73' Fenerbahçe’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Kerem Aktürkoğlu’nun şutunda top yandan az farkla auta gitti.

ASENSIO VURDU! TOP DIŞARI ÇIKTI

83' Marco Asensio, Fenerbahçe’nin frikik organizasyonunda kaleyi yokladı; top az farkla dışarı çıktı.

NENE ATTI!!! FENERBAHÇE SKORU 2-2'YE GETİRDİ

89' Dorgeles Nene, Marco Asensio’nin harika pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe maçı 2-2’ye getirdi.

CHERIF!!! SON ANDA GOLÜ ATTI

90+5' Sidiki Cherif, Fenerbahçe’nin kullandığı köşe vuruşunda topu ağlara gönderdi. Böylece Fenerbahçe skoru 3-2’ye taşıdı.