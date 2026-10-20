Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Devler Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.Kaynak: Haber Merkezi
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak başladı. İkinci maçında ise Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında Avrupa'daki ilk galibiyetini hedefliyor.
Slavia Prag ise oynadığı iki karşılaşmadan puan çıkaramadı. Çekya ekibi Lens'e 3-2, Sabah'a ise 2-0 mağlup oldu.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Müldür ile önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le başlaması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muriqi.
SLAVIA PRAG MUHTEMEL 11'İ
Markovic, Holes, Vlcek, Zima, Isife, Sadilek, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Sturm, Chytil.