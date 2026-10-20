Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Devler Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu - Resim: 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak başladı. İkinci maçında ise Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında Avrupa'daki ilk galibiyetini hedefliyor.

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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu - Resim: 3

Slavia Prag ise oynadığı iki karşılaşmadan puan çıkaramadı. Çekya ekibi Lens'e 3-2, Sabah'a ise 2-0 mağlup oldu.

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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu - Resim: 4

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Müldür ile önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu - Resim: 5

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le başlaması bekleniyor:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muriqi.

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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı muhtemel 11'ler belli oldu - Resim: 6

SLAVIA PRAG MUHTEMEL 11'İ

Markovic, Holes, Vlcek, Zima, Isife, Sadilek, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Sturm, Chytil.

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