Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a karşı oynadığı maçta deneyimli stoper Milan Skriniar sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Fenerbahçe, Skriniar'ın sakatlığı için açıklama yaptı

Sarı-lacivertli ekip Skriniar'ın sakatlığı için açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

