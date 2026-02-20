Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a karşı oynadığı maçta deneyimli stoper Milan Skriniar sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Sarı-lacivertli ekip Skriniar'ın sakatlığı için açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."