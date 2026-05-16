Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında oynayacağı Eyüpspor maçında 3 futbolcusunun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

SIDIKI CHERIF DARBE ALDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Sidiki Cherif’in antrenmanda aldığı darbe sonrası sağ ayak bileğinde travma tespit edildiği belirtildi. Genç futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

GUENDOUZI VE ASENSIO DA YOK

Matteo Guendouzi’nin ise Konyaspor maçında baldır bölgesinde ağrı hissettiği ve sağlık ekibi tarafından tedavi sürecine alındığı ifade edildi.

Ayrıca Marco Asensio’nun da dizindeki ağrıların artması nedeniyle kadroda yer almayacağı kaydedildi.