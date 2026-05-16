Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor’u konuk edecek. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem olarak Mehmet Türkmen görev yapacak.

Süper Lig’de geride kalan 33 karşılaşmada 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 73 puanla ligi ikinci sırada bitirmeyi daha önce garantilemişti.

Fenerbahçe’de son iki lig müsabakasında takımın başında yer alan Zeki Murat Göle, Eyüpspor karşılaşmasında da teknik sorumlu olarak kulübede bulunacak.

3 EKSİK

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de yarınki maçta oynayamayacak.

EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU

Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü.