Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin ile Emlak Konut, Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk periyodu 30-25 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler ikinci periyotta farkı açarak soyunma odasına 58-38'lik üstünlükle gitti.
FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin, son bölüme 74-58 önde girdi.
Emlak Konut son periyotta farkı azaltmasına rağmen Fenerbahçe Tarfin üstünlüğünü korudu ve parkeden 87-78 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de Alperi Onar 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Meesseman ve Pouye 15'er, Olcay Çakır Turgut 13, Geiselsoder ise 11 sayı kaydetti.
Emlak Konut'ta Melek Uzunoğlu 14, Kunaiyi-Akpanah 12, Allen, Nehir Ulufer ve Mavunga ise 11'er sayı üretti.
MAÇIN PERİYOTLARI
1. Periyot: 30-25
Devre: 58-38
3. Periyot: 74-58
Maç sonucu: 87-78
Fenerbahçe Tarfin'de Zeynep Şevval Gül, karşılaşmanın 37.47'nci dakikasında beş faulle oyun dışında kaldı.