Fenerbahçe, son günlere damgasını vurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, mali yapısını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle kayıtlı sermaye tavanında rekor düzeyde artışa gitme kararı aldığını açıkladı.

31 MİLYAR 250 MİLYON TL’LİK ARTIŞ

Fenerbahçe Futbol A.Ş., 6.250.000.000 ₺ kayıtlı sermaye tavanının 31.250.000.000 ₺ artırılması için SPK ve ilgili Bakanlığa başvurduğunu KAP'a bildirdi.

Bu kararla birlikte kulübün, finansal operasyonlar, olası sermaye artırımları ve yatırımlar için önemli bir hareket alanı kazanacağı ifade edildi.

SPK VE BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILDI

Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda gerekli yasal izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na resmi başvuruların yapıldığı bildirildi.