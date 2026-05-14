Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın tarihlerini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, ilk toplantının 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

İKİNCİ TARİH DE BELİRLENDİ

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurulun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

GENEL KURUL KADIKÖY’DE YAPILACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 10.00’da Kadıköy’de bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye sayısının 44 bin 741 olduğu belirtilirken, üyelerin giriş kartlarını kimlikleriyle birlikte müracaat masalarından teslim alabileceği ifade edildi.

ADAYLIK BAŞVURULARI 22 MAYIS’A KADAR

Öte yandan tüzüğün 28. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık başvurularının 22 Mayıs 2026 saat 18.00’e kadar yapılabileceği açıklandı.