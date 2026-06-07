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Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul heyecanı sürerken, oy verme işlemlerinde yüksek katılım dikkat çekiyor.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde, oy sayım sürecine ilişkin açıklama Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’ndan geldi.

“20.30-21.00 GİBİ SONUÇLARI AÇIKLARIZ”

Mosturoğlu, şu ana kadar yaklaşık 17 bin 134 oyun kullanıldığını belirterek sonuçların akşam saatlerinde açıklanacağını söyledi.

“Şu ana kadar 17.134 civarında oy kullanıldı. Akşam 20.30-21.00 gibi sonuçları açıklarız diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Buna göre Fenerbahçe’de başkanlık seçimi sonuçlarının saat 20.30 ile 21.00 arasında açıklanması bekleniyor.