Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Fransız ekibi Rennes'e transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Rennes ile 10,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı; sözleşme 2029'a kadar olacak.Sebastian Szymanski, sağlık kontrollerinden geçmek üzere yola çıktı.

TEDESCO BİLETİNİ KESMİŞTİ

Tedesco'nun da takımda düşünmediği ve bu sezon etkili bir performans sergileyemeyen Polonyalı orta saha oyuncusu, 2023 yılında 9.75 milyon Euro bedelle Dinamo Moskova takımından transfer edilmişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 134 maça çıktı; bu süreçte takımına 22 gol, 30 asistlik katkı sağladı.