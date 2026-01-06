Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve ATV’den canlı yayınlanacak mücadelenin maç önü ve maç sonu yayınları gün boyu A Spor ekranlarında olacak. Turu geçen ekip, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak finalde Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Tarihinde 9 kez Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe, son iki sezondur süren kupa hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Samsunspor ise tarihinde ilk kez yer aldığı organizasyonda bir ilki başarmanın peşinde.

EKSİKLER ÇOK

Hem Fenerbahçe cephesinde hem de Samsunspor cephesinde eksikler çok. Fenerbahçe’de Afrika Kupası’nda bulunan En-Nesyri ve Nene’nin yanı sıra Brown, Semedo ve Talisca’nın tedavileri devam ediyor. Fred ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Alvarez’in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Samsunspor’dan transfer edilen Musaba’nın oynama ihtimali yükse.

Karadeniz ekibinde ise Emre Kılınç, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin karşılaşmada görev alamayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Szymanski, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Samsunspor'un Fenerbahçe maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Borevkovic, van Drongelen, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Eyüp Aydın, Soner Aydoğdu, Holse, Mouandilmadji.