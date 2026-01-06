Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, Trendyol Süper Lig’de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile üçüncü sırada bitiren Samsunspor kozlarını paylaşıyor.

Yeni Adana Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Yunus Emre, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Ebrima Ceesay, Moundilmadji