Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, Trendyol Süper Lig’de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile üçüncü sırada bitiren Samsunspor kozlarını paylaşıyor.
Yeni Adana Stadı’nda saat 20.30’da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran
Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Yunus Emre, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Ebrima Ceesay, Moundilmadji
FENERBAHÇE 1-0 SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM
1' Hakem Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle zorlu mücadele başladı.
4' GOL! Fenerbahçe, Musaba'nın asistinde Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.
34' Jhon Duran'ın şutunda top üst direkten geri döndü.