Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetiyor.
Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkan Oosterwolde, karşılaşmaya kaptan olarak çıkıyor.
FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Archie Brown, Levent , Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Cherif, Kerem.
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.
FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR (CANLI ANLATIM)
Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle maça Samsunspor başladı.
SAMSUNSPOR SERBEST VURUŞ KAZANDI
7' Kante'nin, Makoumbu'ya yaptığı faul sonrası Samsunspor serbest vuruş kazandı.
FENERBAHÇE SAVUNMASI TOPU UZAKLAŞTIRDI
8' Samsunspor’un sol kanattan yaptığı ortada, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ
11' Carlo Holse’nin sol kanattan yaptığı ortada Samsunspor, Marius Mouandilmadji’nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.