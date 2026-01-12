Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.

NANDO DE COLO HARİKA DÖNDÜ

Fenerbahçe'ye geri dönen Fransız yıldız Nando De Colo'nun 13 sayılık katkısıyla öne çıktığı, Chris Silva'nın 17 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olarak galibiyetin mimarlarından olduğu maç farklı bir skorla sona erdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ ÇEYREKTE MAÇI KOPARDI

Özellikle ikinci çeyrekte rakibine büyük üstünlük kurarak 31-8'lik seriyle maçı erken koparan Fenerbahçe sahadan 89-58 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN YERİNE LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenildiği haftada Sarı Lacivertliler bu sonuçla liderlik koltuğuna oturdu.