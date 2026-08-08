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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Romelu Lukaku transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre sarı-lacivertli kulüp, Belçikalı golcüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Transferin resmiyet kazanması için ise Napoli ile yürütülen bonservis görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin teklif ettiği bonservis bedeli ile Napoli'nin talep ettiği rakam arasında fark bulunduğu ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

MENAJERİ DE DEVREDE

Lukaku'nun menajerinin de transferin tamamlanması için aktif rol aldığı ifade edildi.

Oyuncunun temsilcisinin, Fenerbahçe ile Napoli arasındaki bonservis farkını kapatmak ve tarafları ortak noktada buluşturmak için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

SON KARAR NAPOLİ İLE YAPILACAK GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN VERİLECEK

Fenerbahçe'nin Napoli ile de anlaşma sağlaması halinde Romelu Lukaku transferinin resmiyet kazanması bekleniyor. Taraflar arasındaki bonservis görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması öngörülüyor.