Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 37. haftasında sahasında Real Madrid ile yarın akşam kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

FENERBAHÇE-REAL MADRID MAÇINDA ÖNEMLİ MİSAFİRLER

Eurohoops’un aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe-Real Madrid maçı için EuroLeague CEO’su Chus Bueno ve NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou İstanbul'a davet edildi.

Bu ziyaret, Avrupa basketbolunun geleceğine dair önemli temasların habercisi olarak değerlendiriliyor.

RESMİ TOPLANTI YAPILMASI PLANDA YOK

Çıkan haberlerin aksine İstanbul’da resmi bir toplantı yapılmasının beklenmediği ve tüm tarafların katılacağı ilk resmi toplantının ise 28 Nisan’da gerçekleştirileceği ifade edildi.

EUROLEAGUE YÖNETİMİ 14 NİSAN'DA TOPLANACAK

EuroLeague Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan’da yapacağı toplantıda, ligin gelecek sezon formatının belirlenmesi planlanıyor. Bu süreçte NBA ile olası iş birliği en kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor.