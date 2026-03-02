Antalya’nın serin akşamında Corendon Airlines Park’ta oynanan karşılaşma, Süper Lig’in zirve yarışını derinden sarsan bir dramaya sahne oldu. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta büyük bir mücadele örneği sergileyerek eşitliği yakalasa da istediği galibiyeti alamadığı için hem puan hem de moral kaybı yaşadı. Bu sonuç, lider Galatasaray ile aradaki farkı 4 puana çıkarırken sarı-lacivertlilerin şampiyonluk treninden uzaklaştığı yorumlarını güçlendirdi.

ANTALYA FIRTINASI: EV SAHİBİNİN ETKİLEYİCİ BAŞLANGICI

Ev sahibi Antalyaspor, ilk yarıda rakibine adeta nefes aldırmadı. 43. dakikada Levent Mercan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına moral dolu girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Van de Streek’in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Bu dakikalarda Fenerbahçe neredeyse sahadan silinmiş gibiydi. Kerem Aktürkoğlu’nun karşı karşıya kaçırdığı pozisyon dışında net bir fırsat üretemeyen konuk ekip, adeta hayallerinin suya düştüğünü düşündürdü.

DÖNÜŞÜN EŞİĞİNDE FENERBAHÇE: UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ

63. dakikada Sidiki Cherif’in kafa golüyle skoru 2-1 yapan Fenerbahçe, hemen ardından 69. dakikada Veysel Sarı’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Bu iki gol, tribünleri ayağa kaldırdı ve sahadaki oyuncuların gözlerinde yeniden şampiyonluk ışığını yaktı. Maçın son bölümünde Fenerbahçe daha organize ataklar geliştirdi, pozisyonlar yakaladı ancak son vuruşlarda istediği şansı değerlendiremedi. Asensio’nun son saniyelerde direkten dönen şutu ise maçı özetler nitelikteydi.

KALECİNİN KABUS GECESİ: EDERSON ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi kuşkusuz Fenerbahçe kalecisi Ederson oldu. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah’taki yazısında Brezilyalı file bekçisini sert bir dille eleştirdi. Çakar, “Ederson rezaletiyle karşı karşıyayız. Yediği iki golde de ağır sıkıntı var. İlk golde sıfırdan golü yiyor. İkincisinde de vurulan kafayı kalenin içine yumrukluyor. Böyle bir dünya yıldızı kaleci olmaz” ifadelerini kullandı. Çakar, Fenerbahçe’nin ilk yarıda neredeyse hiç varlık gösteremediğini, ikinci yarıda ise Antalya’nın ikinci golü sonrası hayallerin bittiğini ancak Cherif ve Veysel Sarı’nın kendi kalesine golüyle umutların yeniden doğduğunu belirtti.

UZMAN GÖZÜYLE HAKEM VE PENALTI KARARLARI

Ahmet Çakar, hakem Alper Akarsu’nun performansını ise beğendi. Bazı faul hataları olsa da topa yapılan hareketleri çok iyi değerlendirdiğini vurgulayan Çakar, Fenerbahçe’nin penaltı beklentisi içinde olduğu pozisyonlarda “devam” kararının doğru olduğunu söyledi. “Penaltı yok, devam doğru” diyen deneyimli yorumcu, Fenerbahçe’nin bu haftalarda kaybedilen her puanın şampiyonluktan uzaklaşmak anlamına geldiğini hatırlattı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YENİ DENGELER

Bu beraberlik sonrası Fenerbahçe 54 puanda kalırken, Galatasaray ile arasındaki fark 4 puana yükseldi. Ligin kalan bölümünde her maçın ayrı bir final niteliği taşıdığı bu dönemde sarı-lacivertliler için öncelik, moral toparlamak ve kayıpları en aza indirmek olacak. Fenerbahçe’nin inişli çıkışlı grafiği, Trabzonspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa’da kaybedilen puanlar ve Avrupa’da Nottingham Forest karşısında yaratılan fırsatların değerlendirilememesiyle birleşince, taraftarlar endişeye kapıldı.

HAFTAYA KRİTİK RANDEVULAR

Ligin 25. haftasında Antalyaspor, Rizespor deplasmanına çıkarken Fenerbahçe ise Kadıköy’de Samsunspor’u konuk edecek. Samsunspor maçı, Fenerbahçe için hem puan hem de güven tazeleme adına büyük önem taşıyor. Teknik direktör ve oyuncuların, Antalya’da yaşanan hatalardan ders çıkarıp daha disiplinli bir oyun sergilemesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin bu sezonki hedefi olan şampiyonluk, artık sadece sahadaki performansa değil aynı zamanda mental dayanıklılığa da bağlı görünüyor.