Fenerbahçe Kulübü, forma göğüs sponsorluğu konusunda Otokoç ile olan anlaşmasını yenilediğini açıkladı.

CHOBANİ STADI’NDA İMZALAR ATILDI

Chobani Stadı’nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, yönetici Burçin Gözlüklü ve Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici katıldı.

Yapılan anlaşmayla birlikte sarı-lacivertli kulüp ile Otokoç arasındaki sponsorluk iş birliği devam etmiş oldu.

MURAT SALAR: 'BU BİRLİKTELİK YENİ DEĞİL'

Törende açıklamalarda bulunan Murat Salar, anlaşmanın geçmişine vurgu yaparak, “Bu sözleşmeyi yeniliyoruz ama bu birliktelik çok yeni değil. AVİS ile başlayan 8. yılına girecek olan uzun bir birliktelik. Koç Grubu bu konuda her zaman bize destek olmakta. Başta başkanımız Sayın Ali Koç olmak üzere tüm Otokoç ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikteliğimiz inşallah uzun yıllar devam edecek. Takımımızın başarılarına hep birlikte tanık olacağız, yaşayacağız. O dönemde formamızda Otokoç olacak, onların desteğine layık olmaya gayret edeceğiz.” dedi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Sezonun son bölümüne girildiğini hatırlatan Salar, kalan maçlara odaklandıklarını belirterek, “5 maçımız kaldı, tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle Rizespor maçını kazanacağız. Sonraki maçlara tek tek konsantre olacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olmaları çok önemli. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Geçtiğimiz yılla paralel bir anlaşma yaptık.” ifadelerini kullandı.