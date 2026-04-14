Sarı-lacivertli ekip, 15-19 Nisan tarihlerinde İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6’lı Final kapsamında tarihindeki üçüncü Avrupa kupası için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona (İspanya) ile Umana Reyer (İtalya) arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Organizasyon öncesinde AA’ya konuşan Sevgi Uzun, yoğun ve uzun bir sezonun ardından lig şampiyonluğunu tamamlamanın moral verdiğini belirterek hazırlık sürecine odaklandıklarını söyledi. Sakatlıklar ve zorlu fikstür nedeniyle sezonun ağır geçtiğini ancak dinlenme fırsatı bulduklarını ve bunun avantaj oluşturduğunu dile getirdi.

İtalyan başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki Umana Reyer’in güçlü bir ekip olduğunu ifade eden milli oyuncu, hem bu rakibi hem de Spar Girona’yı sezon içinde mağlup ettiklerini hatırlattı.

Final maçlarının öngörülemez olduğunu vurgulayan Sevgi Uzun, tek maç üzerinden oynanan sistemde her sonucun mümkün olduğunu, geçen sezon yaşanan tecrübelerin bunu gösterdiğini aktardı. Rakip kim olursa olsun dikkatli hazırlanacaklarını ve avantajı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Yarı final eşleşmesini rakiplerini izleyerek değerlendirme şansı bulacaklarını belirten oyuncu, bunun hazırlık açısından olumlu olduğunu ifade etti ve hedeflerinin finale yükselmek olduğunu dile getirdi.

Olası finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile karşılaşma ihtimaline de değinen Sevgi Uzun, bunun Türk basketbolu adına değerli olacağını ve olası bir derbinin Avrupa’da büyük ilgi göreceğini söyledi.

Milli takım ve lig yapısındaki yabancı kural değişikliğinin oyunculara daha fazla sorumluluk kazandırdığını belirten Sevgi Uzun, bunun A Milli Takım performansına olumlu yansıdığını ifade etti. Dünya Şampiyonası sürecinde tüm oyuncuların katkısına ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

WNBA hedefinin de olduğunu belirten Sevgi Uzun, şu an için net bir durum olmadığını ancak uygun şartlar oluşursa yeniden Amerika’da oynamak istediğini dile getirdi.