Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women’da bir kez daha finale yükseldi.

GIRONA ENGELİNİ RAHAT GEÇTİ

Yarı finalde İspanya temsilcisi Spar Girona ile karşılaşan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 76-59 kazanarak adını finale yazdırdı.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Opet, özellikle ikinci çeyrekte kurduğu üstünlükle fark yarattı.

TARİHİNDEKİ 7. FİNAL

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women tarihinde toplamda yedinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip daha önce iki kez Avrupa’nın en büyüğü olmuştu.

BEŞ OYUNCUDAN ÇİFT HANELİ KATKI

Fenerbahçe Opet’te Emma Meesseman 14 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

Gabby Williams ve Sevgi Uzun 13’er sayı üretirken, Iliana Rupert ile Julie Allemand da 12’şer sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

FİNALDE RAKİP GALATASARAY YA DA ZARAGOZA OLACAK

Fenerbahçe Opet’in finaldeki rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

Final mücadelesi 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00’de oynanacak.