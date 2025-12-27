Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sezona namağlup devam eden Fenerbahçe Opet, Metro Enerji Spor Salonu’nda konuk ettiği OGM Ormanspor karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 109-60 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürerek liderlik koltuğunu korudu.

Fenerbahçe Opet’te Gustafson 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Meesseman 14, Williams 12 ve Meltem Yıldızhan 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. OGM Ormanspor’da ise Banu Şimşek ve Deshields 15’er sayıyla mücadele etti.