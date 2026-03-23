Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin’i 73-62 yenerek seride 1-0 öne geçti.

EMMA MEESSEMAN SAHANIN EN SKORER İSMİ OLDU

Fenerbahçe'de Emma Meesseman 22 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken Julie Allemand 17, Gabby Williams 12 ve Sevgi Uzun 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Konuk ekip Mersin'de Laura Juskaite 16 sayı 8 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti engelleyemedi.

FENERBAHÇE SIRADAKİ MAÇI KAZANIRSA FİNALE YÜKSELECEK

Serinin ikinci maçı 25 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe Opet, bu karşılaşmayı da kazanması halinde adını finale yazdıracak.