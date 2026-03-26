Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 30 sayı farkla mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu çift haneli skor üretti.Furkan Çelik
Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 95-65 kazanan sarı-lacivertliler, seriyi 2-0 ile tamamlayarak finale yükseldi.
Karşılaşmada 4 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Fenerbahçe Opet’te Gabby Williams ve Emma Meesseman 19’ar sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
Maça Julie Allemand, Sevgi Uzun, Gabby Williams, Emma Meesseman ve Teaira McCowan beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-16 önde geçti.
İkinci çeyrekte tempoyu artıran sarı-lacivertliler, farkı çift hanelere taşıyarak devreye 41-30 üstün girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, Sevgi Uzun ve Iliana Rupert’in katkılarıyla farkı açtı. Üçüncü çeyrekte özellikle dış atışlarda etkili olan ekip, bu bölümü 72-46 önde tamamlayarak maçın fişini çekti.
Son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan sarı-lacivertliler, farkı daha da açarak mücadeleden 95-65 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, final biletini net bir oyunla aldı.
Finalde Fenerbahçe Opet’in rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut eşleşmesinin galibi olacak.