Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı

Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 30 sayı farkla mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu çift haneli skor üretti.

Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı - Resim: 1

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.

1 8
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı - Resim: 2

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 95-65 kazanan sarı-lacivertliler, seriyi 2-0 ile tamamlayarak finale yükseldi.

2 8
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı - Resim: 3

Karşılaşmada 4 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Fenerbahçe Opet’te Gabby Williams ve Emma Meesseman 19’ar sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

3 8
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı - Resim: 4

Maça Julie Allemand, Sevgi Uzun, Gabby Williams, Emma Meesseman ve Teaira McCowan beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-16 önde geçti.

4 8
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı - Resim: 5

İkinci çeyrekte tempoyu artıran sarı-lacivertliler, farkı çift hanelere taşıyarak devreye 41-30 üstün girdi.

5 8
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı - Resim: 6

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, Sevgi Uzun ve Iliana Rupert’in katkılarıyla farkı açtı. Üçüncü çeyrekte özellikle dış atışlarda etkili olan ekip, bu bölümü 72-46 önde tamamlayarak maçın fişini çekti.

6 8
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı - Resim: 7

Son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan sarı-lacivertliler, farkı daha da açarak mücadeleden 95-65 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, final biletini net bir oyunla aldı.

7 8
Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin’i 95-65 yenerek finale çıktı - Resim: 8

Finalde Fenerbahçe Opet’in rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut eşleşmesinin galibi olacak.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro