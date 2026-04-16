Avrupa kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki önde gelen ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, bu sezon yurt içinde büyük başarı yakaladı. Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni namağlup zirvede tamamlarken, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götürdü.

Avrupa Ligi’nde oynadığı 14 maçta yalnızca bir yenilgi alan Fenerbahçe Opet, ilk turda C Grubu’ndaki tüm karşılaşmalarını kazanarak dikkat çekti. İkinci tur F Grubu’nda ise 6 maçta 1 mağlubiyet yaşayan ekip, grubunu lider bitirerek yarı final play-in aşamasına yükseldi.

Bu etapta İspanya temsilcisi Spar Girona’yı iki maçta da mağlup eden sarı-lacivertliler, organizasyonda 6’sı üst üste olmak üzere toplamda 12 kez final aşamasında yer alma hakkı kazandı.

İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6’lı Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Opet, yarı finalde yine Spar Girona ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde daha önce 6 kez final oynarken iki şampiyonluk elde etti. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste kupayı kazandı.

Takım, 2013, 2014, 2017 ve 2022 yıllarında finalde ikinci olurken; 2021, 2016 ve son organizasyonda üçüncülük elde etti. Ayrıca 2015 ve 2012 yıllarında dördüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez, Avrupa Ligi’nde dördüncü şampiyonluğunu hedefliyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce UMMC Ekaterinburg ile üç sezon üst üste Avrupa’nın en büyüğü olmayı başarmıştı.

Bireysel başarılarıyla da dikkat çeken Mendez’in farklı lig ve organizasyonlarda çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekibin önemli oyuncularından Emma Meesseman, son üç sezonda Avrupa Ligi’nin en değerli oyuncusu seçildi.

Bu sezon da takımın önemli isimlerinden biri olan Belçikalı oyuncu, maç başına 14,5 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

İspanyol temsilcisi, çeyrek finalde Umana Reyer’i 70-64 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Takımda Malili oyuncu Mariam Coulibaly, istatistikleriyle öne çıkan isimler arasında yer aldı.