Basketbol Avrupa Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u 88-80 mağlup etti.
Karşılaşmaya geride başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 40-36 geride kapattı. İkinci yarıda agresif savunmasıyla öne çıkan Fenerbahçe Beko, özellikle Tarık Biberovic, Baldwin ve Melli’nin kritik sayılarıyla oyunun kontrolünü ele aldı.
Son çeyrekte dış atışlardaki isabet oranını artıran Fenerbahçe, rakibine üstünlük kurarak parkeden 8 sayı farkla galip ayrıldı.
EuroLeague’de üst üste 4. maçını kazanan son şampiyon Fenerbahçe toplamda galibiyet sayısını ise 13'e yükseltti.