Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiri yayınladı.

Sarı- lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler 23 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te olağanüstü genel kurulun gerçekleştirileceği açıklandı.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7.maddesi, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı, Seçilme Ehliyeti Ve Yönetim Kurulunun Yapısı Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlgili Hükümler" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 15. maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Uygulanacak Hükümler" başlıklı 36. maddesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Paylar" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması.