Fenerbahçeli Oğuz Aydın’a Süper Lig’den teklifler gelmişti. Ancak Rusya ekibi CSKA Moskova devreye girdi ve 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağladı.

TRANSFER BEDELİ

Aktarılan bilgiye göre Rus ekibi, Oğuz Aydın’ı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. CSKA Moskova, 650 bin euro kiralama ücreti ödeyecek; opsiyon kullanılırsa 6 milyon euro bonservis ödenecek. Oğuz başka bir takıma transfer olursa Fenerbahçe %20 bonus alacak.

PERFORMANSI

Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktı ve 7 gol atarken, 10 asist yaptı.