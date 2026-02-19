UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Nottingham Forest’ı konuk etti.

PEREIRA KADIKÖY’E GERİ DÖNDÜ

Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira yeni takımı Nottingham Forest’ın başında ilk maçına yabancısı olmadığı Kadıköy’de çıktı.

MURILLO GOL PERDESİNİ AÇTI

Fenerbaghçe zorlu rakibi karşısında varlık gösteremedi. Nottingham Forest maçın ilk düdüğüyle birlikte topa sahip olarak oyun kontrolünü elinde tuttu ve Murillo’nun 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

SKRINIAR’IN SAKATLIĞI FENERBAHÇE’Yİ ETKİLEDİ

Karşılaşmanın 26. dakikasında Milan Skriniar’ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Fenerbahçe savunması daha fazla açık vermeye başladı.

DEVREYE GİRİLİRKEN FARK İKİYE ÇIKTI

İlk yarıda son dakikalara girilirken Nottingham Forest duran toptan farkı ikiye çıkardı. Korner vuruşunda Gibbs-White’ın arka direğe aşırttığı topu Igor Jesus tamamladı ve Fenerbahçe evinde devreye 2-0 geride girdi.

SIDIKI CHERIF’İN POZİSYONU UMUTLARI ARTIRDI

İkinci yarının başında Sidiki Cherif’in net pozisyonuyla Nottingham Forest kalesini yoklayan Fenerbahçe geri dönüş için baskı kurmaya çalışırken bir kez daha kalesinde golü gördü.

MORGAN GIBBS-WHITE SKORU TAYİN ETTİ

Fenerbahçe savunmasında derinliğin kaybolduğu anda Nottingham Forest hızlı hücumla kaleye inerek bu kez Igor Jesus’un asistinde takım kaptanın Morgan Gibbs-White’ın golüyle skoru 3-0’a getirdi.

MAÇ 50’İNCİ DAKİKADA KOPTU

Maçın 50’inci dakikasında gelen bu gol sonrası Fenerbahçe demoralize olurken konuk ekip kontrollü bir oyunla tempoyu da düşürerek skoru son düdüğe kadar korumayı başardı.

FENERBAHÇE TUR UMUTLARINI MUCİZELERE BIRAKTI

Fenerbahçe bu sonuçla rövanş maçında tur umutlarını büyük oranda azaltmış oldu.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenković, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

FENERBAHÇE 0-3 NOTTINGHAM FOREST (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Sandro Scharer'in ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı başladı.

NOTTINGHAM FOREST TEHLİKESİNİ SKRINIAR SAVUŞTURDU

2' Nottingham Forest'ta sağ kanattan yapılan ortada Anderson arka direkte bomboş kaldı. Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan tehlikeli pozisyonu Milan Skriniar uzaklaştırdı.

SKRINIAR SARI KART GÖRDÜ

9' Skriniar, Odoi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

HUDSON-ODOI ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI

16' Ederson'un ceza sahası dışına doğru uzaklaştırdığı top Hudson-Odoi'nin önüne düştü. Odoi'nin şutunda top üstten dışarı gitti.

NOTTINGHAM FOREST MURILLO İLE ÖNE GEÇTİ

22' Nottingham Forest stoperi Murillo ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. Konuk ekip 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE'DE SKRINIAR SAKATLANDI

26' Milan Skriniar sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

JESUS'UN ŞUTUNDA TOP ÜSTTEN DIŞARI GİTTİ

37' Williams'ın frikikten şutunda Gibbs-White'a çarpan top Igor Jesus'un önüne düştü. Jesus'un gelişine şutunda top üstten dışarı gitti.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

40' Talisca'nın şutunda Nottingham Forest savunmasından dönen top sonrası Fenerbahçe penaltı bekledi. Bir süre VAR'ı dinleyen Sandro Scharer oyunu devam ettirdi ve itirazlarından dolayı da Tedesco'ya sarı kart gösterdi.

Nottingham Forest, Igor Jesus'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/o8BP4CIh0Z — TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026

IGOR JESUS FARKI İKİYE ÇIKARDI

43' Nottingham Forest Igor Jesus'un golüyle farkı ikiye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-2 NOTTINGHAM FOREST

Cherif’in harika vuruşunu kaleci çıkardı! Temsilcimiz Fenerbahçe gole çok yaklaştı! pic.twitter.com/oUcYNkWp5d — TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026

FENERBAHÇE SIDIKI CHERIF İLE GOLE YAKLAŞTI

46' Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı. Çağlar'ın uzun pasında defans arkasına sızan Sidiki Cherif dar açıdan sert şutla kaleyi yokladı. Ortega topu kornere çelerek golü önledi.

Nottingham Forest, Gibbs-White’ın golüyle skoru 3-0’a getirdi. pic.twitter.com/ToxisKiOon — TRT Spor (@trtspor) February 19, 2026

NOTTINGHAM FOREST ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

49' Nottingham Forest atağında Morgan Gibbs-White'ın golü durumu 3-0'a getirdi.

OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

68' Oosterwolde hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SARI KART GÖRDÜ

78' Çağlar Söyüncü Williams'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.