Fenerbahçe Beko’nun transfer gündeminde olan Nigel Hayes-Davis, sarı-lacivertli ekibin teklifini kabul etmedi. Amerikalı oyuncuya, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv kulüpleri de teklifler yaptı ve tekliflerini artırarak Hayes-Davis’in transferinde öncelik sağlamaya çalıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Nigel Hayes-Davis, F.Bahçe Beko'nun teklifini kabul etmedi. Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi.

Fenerbahçe Beko cephesi ise oyuncuya yaptığı teklifin son teklif olduğunu iletti. Kulüp yetkilileri, takım içindeki dengeyi korumak ve bütçe planlamasını sağlıklı şekilde sürdürmek adına tekliflerini yükseltmeyeceklerini Hayes-Davis’e bildirdi. Bu açıklama, sarı-lacivertlilerin kadro yapısını korumak istediğini ve mali disiplin anlayışını önceliklendirdiğini ortaya koydu.