Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

MUÇİ AŞIRTMA VURUŞLA PERDEYİ AÇTI

Papara Park’ta oynanan nefes kesen maç, ilk 15 dakikada atılan karşılıklı gollerle hızlı başladı.

Fenerbahçe’nin baskı kurduğu ilk dakikalarda Trabzonspor hızlı hücumda Ernest Muçi’nin 6. dakikada attığı aşırtma golle öne geçti.

FENERBAHÇE TALISCA VE KEREM İLE SKORU TERSİNE ÇEVİRDİ

Bu gole 10 dakika geçmeden Anderson Talisca ile karşılık veren Fenerbahçe skora eşitliği getirdi.

Taraftarın da ateşli desteğiyle yüksek tempoda geçen mücadelede Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun 34. dakikada ceza sahası içerisinde buluştuğu topu tek vuruşla ağlara göndermesiyle geriden gelip öne geçti.

ONUACHU BERABERLİĞİ SAĞLADI

İlk yarıda son dakikalara girilirken Trabzonspor daha önce iki kez benzer şekilde Fenerbahçe kalesini tehdit eden Onuachu’nun kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

FENERBAHÇE ASENSIO İLE İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

İlk yarısı gol düellosuna sahne olan dev maçın ikinci yarısı da golle başladı. Kerem Aktürkoğlu’nun asistinde Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio 48. dakikada ceza sahası içerisinde yaptığı tek vuruşla ağları havalandırdı. Fenerbahçe maçta üçüncü isabetli şutunda üçüncü golü buldu.

TRABZONSPOR'UN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Konuk ekibin tekrar öne geçmesinin ardından maçta tempo düştü. Trabzonspor beraberlik golü için yüklenirken zaman zaman Fenerbahçe kalesinde tehdit yaratsa da istediği pozisyonları bulamadı.

Fenerbahçe ise topun arkasına geçerek savunmada açık vermemeye çalıştı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ligde namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe puanını 52'ye yükseltirken Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

TRABZONSPOR 2-3 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçı başladı.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

5' Asensio'nun sol kanattan arka direğe doğru gönderdiği topu Milan Skriniar kontrol edemedi ve net gol pozisyonunda araya giren Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

TRABZONSPOR MUÇİ'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

6' Nwaiwu'nin uzun pasında önde yakalanan Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Ernest Muçi Ederson'un üzerinden topu aşırtarak ağlara gönderdi. Trabzonspor 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE TALISCA İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

15' Fenerbahçe'nin tahlikeli atağında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Talisca sağ çaprazdan net bir vuruşla Onana'yı mağlup ederek skora eşitliği getirdi.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE TEHLİKE YARATTI

28' Felipe Augusto'nun sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde Onuachu yükselerek kafayı vurdu. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

ONUACHU'NUN KAFA VURUŞUNDA TOP EDERSON'DA KALDI

32' Muçi'nin sağ kanattan ortasında Onuachu bir kez daha kafayı vurdu. Top bu kez Ederson'un kucağında kaldı.

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

34' Önde yakalanan Trabzonspor savunmasının arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu köşeye net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı.

MUÇİ FRİKİKTEN ÇEKTİĞİ ŞUTTA DİREĞE TAKILDI

36' Trabzonspor tehlikeli bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Muçi'nin şutunda top savunmadan sekerek üst direğe çarpıp kornere çıktı.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE İKİNCİ GOLÜ BULDU

43' Lövik'in sol kanattan yaptığı ortada daha önceki iki denemesinde gol sinyalleri veren Onuachu üçüncü kez ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ve bu sefer topu ağlara gönderdi. Trabzonspor eşitliği yakaladı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 2-2 FENERBAHÇE

FENERBAHÇE ASENSIO'NUN GOLÜYLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

48' Fenerbahçe'nin hızlı atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem geriden gelen Asensio'yu gördü. Asensio gelişine plase vuruşla topu uzak köşeye göndererek ağlarla buluşturdu.

ASENSIO UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

65' Asensio uzaklardan sert bir şutla şansını denedi. Top direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

TRABZONSPOR DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

67' Muçi'nin kornerden ortasında oyuna sonradan giren Umut Nayir ön direkte kafayı vurdu. Ederson son anda topu kornere çeldi.

MUÇİ TEK BAŞINA SÜRÜKLEDİĞİ ATAĞI SONUÇLANDIRAMADI

79' Ernest Muçi tek başına sürüklediği atakta ceza sahasına girerek şutunu çekti. Top direğin yanından dışarı çıktı.

ONUACHU YİNE KAFAYI VURDU ANCAK İSABETİ BULAMADI

85' Muçi'nin kornerden ortasında Onuachu bir kez daha ceza sahası içerisinde yükselerek kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

NWAIWU'NUN KAFA VURUŞUNDA EDERSON TOPA SAHİP OLDU

87' Muçi'nin kornerden ortasında bu kez Nwaiwu kafayı vurdu. Ancak top Ederson'un kucağında kaldı.