Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara geliyor. Hatipoğlu, canlı yayında yöneltilen sürpriz bir soruyla gündeme geldi.
Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Nihat Hatipoğlu'ndan gündem olacak yanıt
Ramazan ayında ekranlarda vatandaşların sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, canlı yayında bir izleyicinin ''Fenerbahçe neden 11 yıldır şampiyon olamıyor?'' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. , ''Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar'' Hatipoğlu’nun yanıtı sosyal medyada viral oldu.Derleyen: Tuğçenur Acar
Bir izleyici, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" diye sordu.
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, stüdyodaki gülümsemelerin ardından esprili bir yanıt verdi.
'DUADAN ÖNCE...'
Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak. Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur" ifadelerini kullandı.
Hatipoğlu'nun yanıtı stüdyoda kahkahalara neden olurken esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.