Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in ardından bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Sarı-Lacivertliler, Anthony Musaba'nın Norwich City'ye 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödenerek kadroya katılan Musaba, böylece yaklaşık 1 yıl sonra Championship'e geri döndü.
FENERBAHÇE MUSABA'NIN AYRILIĞINI AÇIKLADI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."
FENERBAHÇE'DE 24 MAÇA ÇIKTI
Türkiye'ye Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olarak gelen Hollandalı futbolcu, Karadeniz ekibindeki performansının ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Sarı-Lacivertli formayla 24 karşılaşmada görev yapan Musaba, 2 gol ve 6 asist kaydetti.
Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Norwich City transferiyle birlikte yeniden Championship'te forma giyecek.