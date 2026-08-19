Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in ardından bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Sarı-Lacivertliler, Anthony Musaba'nın Norwich City'ye 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizinde mahkeme kararı belli olduAziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizinde mahkeme kararı belli olduSpor

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödenerek kadroya katılan Musaba, böylece yaklaşık 1 yıl sonra Championship'e geri döndü.

Fenerbahçe Musaba'nın ayrılığını açıkladı: 1 yıl sonra Championship'e geri döndü - Resim : 2

FENERBAHÇE MUSABA'NIN AYRILIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

Fenerbahçe Musaba'nın ayrılığını açıkladı: 1 yıl sonra Championship'e geri döndü - Resim : 3

FENERBAHÇE'DE 24 MAÇA ÇIKTI

Türkiye'ye Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a transfer olarak gelen Hollandalı futbolcu, Karadeniz ekibindeki performansının ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: 3 gol atıp Premier Lig'e transfer olduFenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: 3 gol atıp Premier Lig'e transfer olduSpor

Sarı-Lacivertli formayla 24 karşılaşmada görev yapan Musaba, 2 gol ve 6 asist kaydetti.

Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Norwich City transferiyle birlikte yeniden Championship'te forma giyecek.