Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, milli oyunculardan yoksun şekilde yapıldı. İdman, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.