Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederken, yağmurlu hava nedeniyle iki takımın da taraftarlarına dağıttığı yağmurluklar derbiye damga vurmuştu.

Fenerbahçe cephesi, fiyatı 138 lira olan yağmurluklardan 35 bin tane alınarak sarı-lacivertli futbolseverlere dağıttı. 15 milyonu bulan maliyetin Başkan Sadettin Saran tarafından karşılandığı aktarıldı.

Galatasaray cephesinin de taraftarlına dağıttığı yağmurluk taraftarlarca tepki çekmişti.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Fenerbahçe'den, taraftarları sevindirecek haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Süper Kupa'daki yağmurlukların yoğun ilgi sebebiyle 249 TL'den satışa çıkarıldığını duyurdu.