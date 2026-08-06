Fenerbahçe, erkek basketbol takımında forma giyen Mert Emre Ekşioğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen oyuncuya kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.
ALTYAPIDAN A TAKIMA YÜKSELDİ
Kulübün açıklamasında, Mert Emre Ekşioğlu'nun 2021-2024 yılları arasında Fenerbahçe Koleji, 2024-2026 yılları arasında ise Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı forması giydiği hatırlatıldı.
BİRÇOK KUPA KAZANDI
Mert Emre Ekşioğlu, Fenerbahçe kariyerinde önemli başarılara imza attı.
Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla;
1 EuroLeague
3 Türkiye Ligi
3 Türkiye Kupası
1 Cumhurbaşkanlığı Kupası
1 Basketbol Gençler Ligi şampiyonluğu yaşadı.
KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Altyapımızdan yetişen, 2021-24 yılları arasında Fenerbahçe Koleji, 2024-26 yılları arasında ise Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını terleten oyuncumuz Mert Emre Ekşioğlu ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Basketbol Gençler Ligi şampiyonlukları yaşayan Mert Emre Ekşioğlu'na tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."