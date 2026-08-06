Fenerbahçe, erkek basketbol takımında forma giyen Mert Emre Ekşioğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen oyuncuya kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Fenerbahçe, Mert Emre Ekşioğlu ile yollarını ayırdı - Resim : 1

ALTYAPIDAN A TAKIMA YÜKSELDİ

Kulübün açıklamasında, Mert Emre Ekşioğlu'nun 2021-2024 yılları arasında Fenerbahçe Koleji, 2024-2026 yılları arasında ise Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı forması giydiği hatırlatıldı.

Fenerbahçe Medicana'da Pelin Çelik dönemi başladıFenerbahçe Medicana'da Pelin Çelik dönemi başladıSpor

BİRÇOK KUPA KAZANDI

Mert Emre Ekşioğlu, Fenerbahçe kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla;

1 EuroLeague
3 Türkiye Ligi
3 Türkiye Kupası
1 Cumhurbaşkanlığı Kupası
1 Basketbol Gençler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızdan yetişen, 2021-24 yılları arasında Fenerbahçe Koleji, 2024-26 yılları arasında ise Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını terleten oyuncumuz Mert Emre Ekşioğlu ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Basketbol Gençler Ligi şampiyonlukları yaşayan Mert Emre Ekşioğlu'na tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."