Fenerbahçe Beko’da Nicola Melli’nin sakatlığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.

NICOLO MELLI AMELİYAT OLDU

Esenler Erokspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan İtalyan yıldızın tarak kemiğinde kırık tespit edildi ve başarılı oyuncu ameliyat edildi.

UZUN ROTASYONUNDA ÖNEMLİ KAYIP

EuroLeague’de liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, sezonun en kritik dönemine girilirken uzun rotasyonunda önemli bir kayıp yaşadı.

MELLI'NIN YERİNE TRANSFER YAPILMASI PLANLANIYOR

Şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Fenerbahçe, Melli’nin yokluğunu telafi etmek adına kadroya takviye yapmayı planlıyor.

EUROLEAGUE İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Fenerbahçe’nin EuroLeague kadrosuna yeni oyuncu eklemek için 25 Şubat’a kadar süresi bulunuyor. Bu tarihe kadar yapılacak bir transfer, sarı-lacivertlilerin sezonun geri kalanındaki hedefleri açısından belirleyici olacak.

MELLI'NİN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Nicola Melli bu sezon EuroLeague’de 6.5 sayı, 5.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu. Tecrübeli oyuncunun savunma katkısı ve oyun bilgisi, sarı-lacivertli ekibin sisteminde önemli bir yer tutuyordu.

GÖZLER TRANSFER ÇALIŞMALARINA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe’de gözler şimdi hem transfer gelişmelerine hem de Melli’nin sahalara dönüş sürecine çevrildi. EuroLeague lideri, sezonun en zorlu virajına eksik kadroyla girmek istemiyor.