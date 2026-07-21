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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda kaptan Melih Mahmutoğlu’nun geleceği netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi.

KULÜBÜN SİMGE İSİMLERİNDEN BİRİ

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Melih Mahmutoğlu, takımın önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tecrübeli oyuncu, kulüple birlikte birçok başarıya imza attı.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Mahmutoğlu, sarı-lacivertli forma altında 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

YENİ SEZONDA DA SAHADA OLACAK

Fenerbahçe, kaptanın yeni sezonda da takımın başarısı için mücadele edeceğini vurgularken, anlaşmanın hem kulüp hem de oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulundu.