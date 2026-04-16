Vodafone Sultanlar Ligi final etabında Fenerbahçe Medicana kader maçında Vakıfbank'ı yenerek seriyi son maça taşıdı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan nefes kesen mücadelede Fenerbahçe 3-2'lik set skoruyla galip geldi.

FENERBAHÇE 3-2 VAKIFBANK SET SONUÇLARI

1. Set: 21:25

2. Set: 25:19

3. Set: 25:22

4. Set: 18:25

5. Set: 15:11

SULTANLAR LİGİ ŞAMPİYONU SON MAÇTA BELLİ OLACAK

Sultanlar Ligi'nde şampiyonu, iki takım arasında 19 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak final maçı belirleyecek.