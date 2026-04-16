Vodafone Sultanlar Ligi final etabında Fenerbahçe Medicana kader maçında Vakıfbank'ı yenerek seriyi son maça taşıdı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan nefes kesen mücadelede Fenerbahçe 3-2'lik set skoruyla galip geldi.
FENERBAHÇE 3-2 VAKIFBANK SET SONUÇLARI
1. Set: 21:25
2. Set: 25:19
3. Set: 25:22
4. Set: 18:25
5. Set: 15:11
SULTANLAR LİGİ ŞAMPİYONU SON MAÇTA BELLİ OLACAK
Sultanlar Ligi'nde şampiyonu, iki takım arasında 19 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak final maçı belirleyecek.