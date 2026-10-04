Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 76 dakika süren karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE RAKİBİNE SET VERMEDİ
Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk seti 25-12 kazanarak öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, 25-17'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü seti de 25-14 kazanan Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak sezona üç puanla başladı.
Setler: 25-12, 25-17, 25-14
Maç süresi: 76 dakika (24, 27, 25)