Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 76 dakika süren karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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FENERBAHÇE RAKİBİNE SET VERMEDİ

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk seti 25-12 kazanarak öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, 25-17'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Medicana sezona fırtına gibi başladı: Manisa'ya set vermedi - Resim : 2

Üçüncü seti de 25-14 kazanan Fenerbahçe Medicana, Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak sezona üç puanla başladı.

Setler: 25-12, 25-17, 25-14

Maç süresi: 76 dakika (24, 27, 25)