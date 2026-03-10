Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile karşılaşacak.

Palazzo Wanny’de yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.

Mücadelede hakemlik görevini Bulgaristan’dan Dobromir Dobrev ile Çekya’dan Vlastimil Kovar üstlenecek.

Sarı-lacivertli ekip, grup aşamasında oynadığı altı maçın tamamını kazanarak liderlik elde etti ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 19 Mart Perşembe günü saat 17.00’de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.