Vodafone Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Spor Salonu’nda ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, ligde üst üste 4., toplamda ise 17. galibiyetine imza attı. Aydın temsilcisi ise 15. kez mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Set skorları: 25-22, 25-10, 25-16

Maç süresi: 74 dakika (1. set 26 dk, 2. set 21 dk, 3. set 27 dk)

Fenerbahçe Medicana kadrosu: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Orro, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Ghani (yedekler: Gülce Güçtekin, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Milenkovic)

Aydın Büyükşehir Belediyespor kadrosu: Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa (yedekler: İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci, Selen Köse, Seher Aksoy, Nisan Barut)