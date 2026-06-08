Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, libero Brenda Castillo ve orta oyuncu Sinead Jack-Kısal'ın transfer edildiğini duyurdu.

DÜNYANIN EN İYİ LİBEROLARINDAN BİRİ

Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Brenda Castillo, son olarak İtalya ekibi Savino Del Bene forması giyiyordu.

Uluslararası kariyerinde birçok bireysel ödül kazanan deneyimli libero, dünyanın en başarılı savunma oyuncuları arasında gösteriliyor.

SİNEAD JACK-KISAL YENİDEN SULTANLAR LİGİ'NDE

Trinidad ve Tobago asıllı milli orta oyuncu Sinead Jack-Kısal ise geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı Dynavit'te mücadele etti.

Tecrübesi ve blok gücüyle dikkat çeken başarılı oyuncu, yeni sezonda Fenerbahçe Medicana'nın başarısı için ter dökecek.

TRANSFERLER RESMEN DUYURULDU

Fenerbahçe, iki transferi de kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyuna açıkladı.