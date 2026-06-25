Yeniçağ Gazetesi
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Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı

Sarı-lacivertliler, sol bek transferi için rotasını Hollanda'ya çevirdi. İsmail Kartal'ın onay verdiği Brezilyalı oyuncu listenin üst sıralarında yer alıyor.

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken sol bek takviyesi için Hollanda pazarına yöneldi.

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Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı - Resim: 2

Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin gündemindeki son isim PSV Eindhoven forması giyen Brezilyalı futbolcu Mauro Junior oldu.

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Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı - Resim: 3

Hollanda basınında da Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki oyuncunun, transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

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Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı - Resim: 4

İsmail Kartal'dan onay
Haberde, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu hakkında hazırlanan raporlara olumlu görüş verdiği aktarıldı.

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Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı - Resim: 5

Sol bekin yanı sıra orta saha ve kanat bölgelerinde de görev yapabilen Mauro Junior'ın çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çektiği ifade edildi.

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Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı - Resim: 6

Serbest kalma maddesi masada
PSV Eindhoven ile sözleşmesinde yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi bulunan Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin farklı formüller üzerinde çalıştığı kaydedildi.

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Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı - Resim: 7

Sarı-lacivertli yönetimin, mali şartların oluşmaması halinde Grimaldo transferinden tamamen vazgeçmeyip alternatif olarak Mauro Junior dosyasında daha somut adımlar atmasının beklendiği öne sürüldü.

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