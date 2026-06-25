Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken sol bek takviyesi için Hollanda pazarına yöneldi.
Fenerbahçe, Mauro Junior için düğmeye bastı
Sarı-lacivertliler, sol bek transferi için rotasını Hollanda'ya çevirdi. İsmail Kartal'ın onay verdiği Brezilyalı oyuncu listenin üst sıralarında yer alıyor.Kaynak: Diğer
Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin gündemindeki son isim PSV Eindhoven forması giyen Brezilyalı futbolcu Mauro Junior oldu.
Hollanda basınında da Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki oyuncunun, transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.
İsmail Kartal'dan onay
Haberde, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu hakkında hazırlanan raporlara olumlu görüş verdiği aktarıldı.
Sol bekin yanı sıra orta saha ve kanat bölgelerinde de görev yapabilen Mauro Junior'ın çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çektiği ifade edildi.
Serbest kalma maddesi masada
PSV Eindhoven ile sözleşmesinde yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi bulunan Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin farklı formüller üzerinde çalıştığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, mali şartların oluşmaması halinde Grimaldo transferinden tamamen vazgeçmeyip alternatif olarak Mauro Junior dosyasında daha somut adımlar atmasının beklendiği öne sürüldü.