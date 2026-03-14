Fenerbahçe mağlubiyetinin perde arkası: Hakem kararları beIN Trio’da çarpıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’de Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 yenildi ve 25 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Tartışmalı pozisyonlar beIN Sports Trio programında eski hakemler tarafından detaylıca yorumlandı.

Gül Devrim Koyun
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve 2-0 mağlup olarak 25 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı.

İlk yarıda kalesinde iki gol gören Fenerbahçe, ikinci yarıda etkili olamayarak sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar beIN Sports’taki Trio programında eski hakemler tarafından değerlendirildi.

Yiğit Efe’nin müdahalesinde Fatih Karagümrük’ün penaltı beklediği pozisyon ile Archie Brown’un yerde kaldığı an tartışma yarattı. Hakem Mehmet Türkmen maçı yönetti; yardımcı hakemler Bersan Duran ve Hüseyin Aylak, dördüncü hakem Süleyman Bahadır, VAR hakemi Özgür Yankaya’ydı.

YİĞİT EFE POZİSYONU

Bülent Yıldırım: “Vuruş sırasında Yiğit Efe’nin açık ve bariz bir tutma hareketi var. Topa müdahale etmiyor, gol şansını engelliyor. Bu pozisyon penaltı ve kırmızı kart gerektirir.”

Bahattin Duran: “Net bir çekme var, penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. VAR hakeminin pozisyonu inceleyip müdahale etmesi gerekirdi.”
Deniz Çoban: “Pozisyon çok net, penaltı ve kırmızı kart. VAR’in hızlı kontrolü sonrası devam kararı verilmiş.”

ARCHİE BROWN POZİSYONU

Bülent Yıldırım: “Ayaklar yan yana, temas var. Top yüksekten geliyor, devam kararı doğru.”
Deniz Çoban: “Hücum faul.”
Bahattin Duran: “Kontrolsüz basma yok, penaltı yok.”

FENERBAHÇE’NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: “Pozisyon ilginç, penaltı olabilir ama görüntüyle kanıtlanamıyor. Hakemin kararına saygı duymalıyız.”

Bülent Yıldırım: “Hissiyatım olabilir yönünde ama kanıt yok, hakeme saygı şart.”
Deniz Çoban: “Devam kararı doğru.”

BROWN’IN SARI KARTI

Bülent Yıldırım: “Topla ilgisi yok, ikinci sarı kartı hak ediyordu.”

Deniz Çoban: “Sportmenliğe aykırı, ikinci sarı daha uygun olurdu.”
Bahattin Duran: “Hafif müdahaleler var, kontrolsüz değil, ikinci sarı görülmeliydi.”

