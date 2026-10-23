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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde salı akşamı Slavia Prag'ı konuk etti. Kadıköy'de 2-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

UEFA'DAN HATALI VERI PROBLEMİ

Salı gecesi oynanan karşılaşmanın ardından iki takım arasındaki 9 km'lik koşu mesafesi farkı gecenin en çok dikkat çeken istatistiğiydi. Ancak UEFA’nın ölçümü ile Fenerbahçe’ye gelen veriler arasında büyük bir fark olduğu ortaya çıktı. Bunun sebebinin, UEFA’nın ve Fenerbahçe’nin çalıştığı şirketlerin farklı olmasından kaynaklandığı bildirildi.

GÜNCEL VERİLERE GÖRE ARADAKİ FARK 3 KİLOMETRE

Fenerbahçe'ye gelen güncel verilerde takımın, 115.4 km koştuğu bildiriliyor. Slavia Prag’ın koşu mesafesinin ise 118 km olduğu belirtiliyor. Elde edilen son verilere bakıldığında iki takım arasındaki koşu mesafesi farkını yaklaşık 3 km'ye kadar düşürüyor.

GEÇEN SENE OKAN BURUK SÖYLEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçen sene, UEFA verilerinin yanlış olduğunun ortaya çıktığını şu sözlerle açıklamıştı: "Bizim çalıştığımız bir şirket var. Maç günü gelen veriler doğru olmuyor. Bu şirket, senede 4 bin maçı analiz ediyor. Bize gelen değerlerde iki takımın da 119 kilometre koştuğu, yüksek hızdaki koşuların 6 bin 500 metre, sprint mesafelerinin 700 civarı olduğuydu. UEFA'nın doğruluğu-yanlışlığını tartışabileceğimiz bir maç, PSV-Union SG maçı. Orada Union SG'nin 144 kilometre koştuğu görünüyor. Herhalde bütün maç koştular. PSV de 141 kilometre koşmuş.

Bunun için kaleci dahil her oyuncunun 13 kilometre koşması lazım. UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var. Maçtan sonra bana söylendiğinde rakibin topun arkasında koşmasına bağladım. Maçtan sonra verilere şaşırmıştım ve 'Bu kadar fark nasıl oldu?' diye düşündüm. İki takım arasında bu kadar farkı hissetmedim. İki takım arasında büyük fark yoktu. UEFA'nın verilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı."