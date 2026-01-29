Temsilcimiz Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi FCSB, maç öncesinde astığı pankartla şaşırttı. Romanya temsilcisi, hem Avrupa Ligi’nde hem de Romanya Ligi’nde kötü bir form dönemi yaşıyor ve verimli bir performans sergileyemiyor.

Son olarak CFR Cluj karşısında 4-1’lik yenilgi alan FCSB’de, taraftarlar maç öncesi tepkilerini pankartlarla gösterdi.

FCSB taraftarlarının F.Bahçe maçı öncesi pankartı: "Perşembe günü 4 gol yiyerek kaybettiniz. Hafta sonunda 4 gol yiyerek kaybettiniz. Oynamaya devam mı ettiniz? Yoksa biz mi sahaya girip oynayalım?"