UEFA Avrupa Ligi’nin 8. Haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1’lik skorla berabere kaldı. Kritik mücadele sonrası FCSB Başkanı Gigi Becali, flaş bir karar aldı.
Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu
Dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Kritik maç sonrası FCSB Başkanı Gigi Becali, sinirden küplere bindi. Başkan Becali, Dennis Politic, Octavian George Popescu ve Denis Alibec'iyi takımdan göndereceğini duyurdu.Derleyen: Furkan Çelik
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde zorlu bir mücadeleye çıktı. Temsilcimiz karşılaşmanın 18. dakikada İsmail Yüksek’in golüyle öne geçti.
Ev sahibi ise 71. dakikada Juri Cisotti’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi.
FENERBAHÇE PLAY-OFF’LARA KALDI
Alınan 1-1’lik skor sonrası 12 puana ulaşan Fenerbahçe, 19 sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. 7 puandaki FCSB ise 27. sırada kalarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından Rumen basınına konuşan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, futbolcularını yerden yere vurdu.
MAÇ SONRASI 3 FUTBOLCUYU KOVDU
3 futbolcuyla yollarını ayıracaklarını açıklayan Becali, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım” sözlerini sarf etti.
Becali’nin yollayacağını ifade ettiği isimlerin Dennis Politic, Octavian George Popescu ve Denis Alibec olduğu öğrenildi.
Gelen sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız...