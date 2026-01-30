Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu

Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Kritik maç sonrası FCSB Başkanı Gigi Becali, sinirden küplere bindi. Başkan Becali, Dennis Politic, Octavian George Popescu ve Denis Alibec'iyi takımdan göndereceğini duyurdu.

Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. Haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1’lik skorla berabere kaldı. Kritik mücadele sonrası FCSB Başkanı Gigi Becali, flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu - Resim: 2

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde zorlu bir mücadeleye çıktı. Temsilcimiz karşılaşmanın 18. dakikada İsmail Yüksek’in golüyle öne geçti.

Ev sahibi ise 71. dakikada Juri Cisotti’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi.

Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu - Resim: 3

FENERBAHÇE PLAY-OFF’LARA KALDI

Alınan 1-1’lik skor sonrası 12 puana ulaşan Fenerbahçe, 19 sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. 7 puandaki FCSB ise 27. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu - Resim: 4

Karşılaşmanın ardından Rumen basınına konuşan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, futbolcularını yerden yere vurdu.

Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu - Resim: 5

MAÇ SONRASI 3 FUTBOLCUYU KOVDU

3 futbolcuyla yollarını ayıracaklarını açıklayan Becali, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım” sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu - Resim: 6

Becali’nin yollayacağını ifade ettiği isimlerin Dennis Politic, Octavian George Popescu ve Denis Alibec olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe maçı başkanı deliye döndürdü: 3 ismi apar topar kovdu - Resim: 7

Gelen sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız...

Kaynak: Spor Servisi
