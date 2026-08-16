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Kaynak: AA

Sarı-lacivertli ekibin sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u ağırlayacağı 18 Ağustos'taki müsabakada Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski düdük çalacak.

Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Eduard Beitinger ve Eric Müller olurken, Tobias Reichel dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Mücadelenin video yardımcı hakemliğini Christian Dingert üstlenecek. VAR ekibinde AVAR olarak ise Pascal Müller bulunacak.

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki eşleşmenin ilk ayağı 18 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak. İki maç sonunda üstünlük sağlayan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.